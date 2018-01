AZ Medien: Video-Unit liefert neues Morgen-News-Format

Die Online-Video-Unit von AZ Medien TV lanciert am Montag ein neues Online-News-Format, das jeweils um 7.30 Uhr auf den Webseiten von TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn sowie auf den Portalen von az/Nordwestschweiz aufgeschaltet und via Social Media-Plattformen gestreut wird.

Der Formatname «99 Sekunden» ist Programm: Während 99 Sekunden wird über die wichtigsten Geschehnisse der vergangenen Nacht berichtet, heisst es in der Mitteilung dazu. Neben Themen, die in den vergangenen Stunden in der Schweiz und weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben, werden Berichterstattungen von den Regionalsendern wieder aufgegriffen, sofern sich über Nacht ein Update ergeben hat. Abgerundet wird das Format durch eine kurze Wetteraussicht für den aktuellen Tag.

«99 Sekunden soll so wichtig werden wie der Morgenkaffee. Wir wissen, dass wir dafür hart, journalistisch und kreativ arbeiten müssen», wird Oliver Steffen, Leiter Operationelles AZ Medien TV, zitiert. Das Kurz-News-Format ist untertitelt und wird mit Bewegtbildcontent aus dem Web und dem Video-Pool der Regionalsender TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn bestückt. Für die An- und Abmoderation zeichnen sich die bekannten Gesichter von TeleZüri verantwortlich.

Das Morgenformat wird jeweils von 4.30 bis 07.30 Uhr von den Videojournalisten der Online-Unit von AZ Medien TV produziert und ist von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) online verfügbar. Anschliessend sind die einzelnen Sendungen auch im Archiv abrufbar. (pd/wid)