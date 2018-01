Republik: Viel Lob, aber auch Kritik zum Start

von Michèle Widmer

Das mit grosser Spannung erwartete Onlineportal «Republik» ist am Sonntag gestartet – einen Tag früher als angekündigt (persoenlich.com berichtete). Die Verantwortlichen haben sich laut Newsletter bewusst für einen «Stück-für-Stück-Aufbau» entschieden und wollen das Feedback der «Verlegerinnen und Verleger» einfliessen lassen.

Im Debatten-Tool «Lassen Sie uns reden!» ruft die «Republik» zu Feedback auf. Bis am Montagnachmittag sind dort über 250 Anregungen eingegangen. Dabei wird eine App gefordert, die Möglichkeit bei langen Artikeln Lesezeichen einzufügen oder, dass die Artikel morgens bereits um 6.30 Uhr aufgeschaltet werden. Andere wünschen sich ganz einfach, dass man sich unter «Verlegern» duzt.

Auch auf Twitter und Facebook sind seit dem Start eine Vielzahl an Reaktionen zur «Republik» zu lesen. Dabei gibt es viel Lob, aber auch Kritik. Die einen ärgerten sich über die Kommunikationsstrategie zum Start. So wurde der Newsletter an die Abonnenten erst etwas nach der grossen Startankündigung auf Twitter und Facebook sowie in verschiedenen Medien verschickt.







Und wieso kriege darüber keine persönliche Mail? Ich bin deren Verleger! — Peter Sennhauser (@psennhauser) 14. Januar 2018



Andere tun sich schwer mit dem Login. «Republik»-Abonnenten können sich nicht mit einem Passwort anmelden, sondern per E-Mail-Bestätigung.

Nun zum Lob. Während die einen punkto Relevanz, Flughöhe und Stil zufrieden sind...





Kurzer erster Eindruck zum #republikstart:

Mir gefällt es, dass ich alles lesen konnte. Die Themen scheinen mir relevant, Flughöhe und Stil meinen Erwartungen entsprechend. — Philippe Wampfler (@phwampfler) 14. Januar 2018



...wünschen sich die anderen bereits eine Best-Off-Printausgabe.

#Republik löst bei mir das Gefühl aus, als ich mit 16 Jahren anfing @derbund zu lesen und in den langen Artikeln als Leser zu versinken...Umso mehr wünsche ich mir bereits jetzt eine monatlich erscheinende Best-Off Printausgabe. Guten Start, @RepublikMagazin! — David P. Oesch (@David_Oesch) 15. Januar 2018



Und Kommunikationsberater Mark Balsiger bringt einen wichtigen Input für die Zukunft:

Der Start der #Republik ist geglückt. Wenn alle, die heute «Hurra!» oder «Yesss!» twittern, in einem Jahr ihr Abo verlängern, ist der Bergpreis zu schaffen. https://t.co/i9QmkYGFsy @RepublikMagazin — Mark Balsiger (@Mark_Balsiger) 15. Januar 2018



Der auf Feedback und Mitsprache ausgerichtete Start der «Republik» zeigt, wie stark das Portal die Community gewichtet. «Gemeinsam wollen wir herausfinden, was eine fruchtbare Online-Debatte auszeichnet – inhaltlich und technisch», schreiben die Macher im Debatten-Tool. Ende Januar will das «Expeditions-Team», wie sie sich nennen, eine erste Bilanz zu den eingereichten Vorschlägen ziehen.