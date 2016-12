Das Magazin: Viel Lob für Kolumnistin Hazel Brugger

Erst vor zwei Wochen wurde sie zur «Kolumnistin des Jahres» gewahlt. «Neu und erfrischend», «endlich mal eine Frau, die nicht nett ist», so Stimmen zur Wahl aus der Leserschaft des «Schweizer Journalisten». Am Freitagabend nun hatte Hazel Brugger einen Auftritt in Deutschland.

Für das Satireformat «Heute Show» besuchte Brugger als Reporterin den CDU-Parteitag in Essen und lieferte dabei eine Pointe um die andere. So zu Beispiel zur CDU-Frauenquote, zum Klatschen mit und ohne Pausen oder als sie einen jungen CDU-Mann fragt, ob er einfach ein paar Farben aufzähle oder wirklich Ahnung von Politik habe.

Dabei zeigte sich: Bruggers trockener, abgelöschter Stil kommt in Deutschland sehr gut an. Für Ihre geistreichen Provokationen erntet die 23-Jährige viel Lob. «Grossartiger ZDF-Auftritt: Deutschland feiert gerade Hazel Brugger ab» titelt Watson am Sonntag und untermauert den Text mit zahlreichen lobenden Social-Media-Posts.

2016, was für ein erfolgreiches Jahr für die #CDU! Und dann kommt auch noch @HazelBrugger zum Parteitag. pic.twitter.com/KyWzJH9j3m — ZDF heute-show (@heuteshow) 10. Dezember 2016

Hazel Brugger machte sich als Slampoetin schweizweit einen Namen. Seit zwei Jahren schreibt sie im Zwei-Wochen-Rhythmus eine Kolumne für das «Magazin» des «Tages-Anzeigers». (eh)