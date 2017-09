Radio 24 und Radio Argovia erhalten per 1. Oktober ein gemeinsames Führungsteam – dies unter der Leitung von Florian Wanner. Von der Umstrukturierung sind fünf Personen betroffen, darunter Radio-Argovia-Chef Roland Baumgartner (persoenlich.com berichtete).

Nebst Baumgartner müssen beim Aargauer Regionalsender weitere Personen gehen. Drei Redaktoren erhalten die Kündigung. Monica Stephani, Leiterin Unternehmenskommunikation der AZ Medien, bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des Regionaljournals Aargau/Solothurn von Radio SRF. Die fünfte Person, die vom Stellenabbau betroffen ist, arbeitet in Zürich in der Administration, ergänzte Stephani gegenüber persoenlich.com.

Ein weiterer Redaktor von Radio Argovia wechselt nach Zürich in die Redaktion von Radio 24. In der Lokalredaktion in Aarau arbeiten künftig sechs Mitarbeitende, die sich ausschliesslich auf die lokale Berichterstattung fokussieren.

Vom Abbau sind zwar fünf Personen betroffen – total wurden jedoch «nur» 200 Stellenprozente abgebaut, da gleichzeitig im digitalen Bereich aufgestockt wurde. (sda/cbe)