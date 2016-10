AZ Medien: Vom Radio zum Fernsehen

Elena Bernasconi hat sich entschieden, Radio 24 nach acht Jahren zu verlassen (persoenlich.com berichtete). Sie will ihr Erfahrungsgebiet in den elektronischen Medien ausbauen, dazu wechselt sie ab dem 1. November 2016 bis Frühjahr 2017 innerhalb der AZ Medien-Gruppe als Videojournalistin zu TeleZüri, wie der Privatfernsehsender in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Bis im Frühjahr wird Bernasconi über ihre weiteren beruflichen Schritte entscheiden. «Es handelt sich dabei um eine befristete Anstellung als Videojournalistin», sagt Radio-24-Geschäftsführer Florian Wanner auf Anfrage von persoenlich.com. Danach werde geprüft, ob es innerhalb der Fernsehsender der AZ Medien noch weitere Möglichkeiten für Bernasconi gebe – zum Beispiel in der Moderation.



Laut Mitteilung bedauert Wanner den Weggang der langjährigen Moderatorin: «Elena hat in den vergangenen Jahren grossartige Arbeit für Radio 24 geleistet und war eine der prägenden Stimmen. Dank Elena hat sich die Tagessendung zu einem starken Brand entwickelt.»



«Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Elena und heissen sie in unserem Team herzlich willkommen», wird TeleZüri-Chefredaktor Claude Winet zitiert. (pd/clm/clb)