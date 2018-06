Ringier: Von INMA mit «Global Media Award» ausgezeichnet

Die Internationale News Media Association (INMA) hat in der Nacht zu Dienstag im Rahmen des 88. INMA World Congress of News Media die diesjährigen Gewinner der Global Media Awards bekannt gegeben. Bei seiner allerersten Teilnahme hat Ringier mit seinem Projekt «Using Advanced Artificial Intelligence (AI) to Boost Digital Reader Engagement» auf Anhieb in der Kategorie «Best idea to grow digital readership or engagement» den ersten Platz belegt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Das Ringier AI-Projekt war als Global/National Brand zweimal nominiert: Zum einen in der Kategorie «Best Use of New Technology to Generate Revenue and Engage» und zum anderen in der Kategorie «Best Idea to Grow Digital Readership or Engagement».

In der Ringier-Ökosystem-Strategie fungiere der Bereich Technology und Data als Grundpfeiler, um das internationale Content- und Marketplace-Business zusammenzuführen und Synergien auf allen Ebenen zu heben, sich zu behaupten und eine relevante Destination zu bleiben. Im Rahmen der Strategieumsetzung sei eine Technologie- und Datenplattform entwickelt worden, die es erlaube, Kunden über alle Online-Touchpoints verschiedener Brands zu verstehen und so die digitale Customer-Experience zu steigern, heisst es in der Mitteilung weiter.

Was die Ringier-Plattform von anderen Produkten, die auf dem Markt verfügbar sind, abhebe, sei der aufeinander abgestimmte Einsatz führender AI- Technologien, wie etwa Natural Language Processing, Sentiment Analysis und Taxonomy Classification. Besonders innovativ sei die generische Natur der Plattform: Während sich Marktlösungen meistens auf ein oder zwei Anwendungsbereiche spezialisieren, ermögliche die Ringier Lösung eine Bedienung aller Arten von Use Cases entlang des Gruppenportfolios.

Die Global Media Awards werden seit 1937 von der INMA als Auszeichnung für die besten Branchenlösungen im Bereich Innovation und Markenentwicklung vergeben. (pd/maw)