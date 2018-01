Milo Rau

Von Ringier-«Denkwerkstatt» ausgeladen

Ein Verriss von Frank A. Meyers «Blick»-Videokolumne war zu hart. Nun bemängelt der Theatermacher Milo Rau fehlende Debattenkultur.

Der Regisseur Milo Rau nach der Fotoprobe des Theaterstücks «Lenin» am 17.Oktober 2017 in der Schaubühne in Berlin. (Bild: Keystone/dpa/Jörg Carstensen)