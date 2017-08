Verband Medien mit Zukunft: Was der VSM zum jungen Verlegerverband sagt

von Michèle Widmer

Seit wenigen Tagen hat die Schweiz einen neuen Verlegerverband. Am Montag hat eine Gruppe von 15 kleinen Verlagen und unabhängigen Journalisten den Verband für Medien mit Zukunft gegründet. Auch der Journalistenverband Impressum ist Mitglied. «Wir fühlen uns durch den Verband Schweizer Medien (VSM) nicht vertreten», sagte Simon Jacoby, Präsident des jungen Verbands und Chefredaktor des Onlineportals tsüri.ch, gegenüber persoenlich.com. Der Verband solle Medien, die an die Zukunft des Journalimus glauben, eine Stimme geben.

Von den beteiligten Medien wie «Tageswoche», «Republik», «Saiten» oder zentralplus.ch ist die WOZ die grösste Publikation und auch als einzige Mitglied im Verband Schweizer Medien. «Wir haben unsere Stimme im VSM bislang für die Förderung des unabhängigen Journalismus genutzt», erklärt Camille Roseau, bei der WOZ für Werbung und Marketing zuständig, die Mitgliedschaft trotz Unzufriedenheit. So hätten sie unter anderem die Aufnahme von GAV-Verhandlungen bewirken können.

Fürs VSM-Präsidium kandidiert

Im letzten Jahr wollte die WOZ mit ihrem Engagement beim Verband noch einen Schritt weiter. Kaspar Surber, stellvertretender Redaktionsleiter und Kulturredaktor, hat sich als Nachfolger für VSM-Präsident Hanspeter Lebrument aufstellen lassen. An der Mitgliederversammlung im September haben sich die Mitglieder schliesslich klar für Tamedia-Verleger Pietro Supino ausgesprochen. Beim Verband Schweizer Medien abgeblitzt, engagiert sich die WOZ nun im neuen Verband Medien mit Zukunft an vorderster Front. Die Zeitung gehört zu den Gründungsmitgliedern und sitzt mit Camille Roseau im Vorstand.

Zurzeit ist die WOZ also Mitglied in beiden Verbänden. Der Verband Schweizer Medien sieht darin kein Problem: «Viele unserer Mitglieder engagieren sich auch noch in anderen Verbänden», sagt Othmar Fischlin, Leiter Medieninstitut beim VSM. Auch das Reglement vom Verband Medien mit Zukunft lässt eine Mitgliedschaft im VSM offen. Und was sagt die WOZ? «Wir werden uns überlegen, ob wir weiterhin auch im VSM Mitglied bleiben wollen oder ob wir unsere Energie – und unseren Mitgliederbeitrag – lieber in den neuen Verband einbringen», sagt Roseau.

«Keine Konkurrenz»

Aus den Reihen des neuen Verlegerverbandes ist immer wieder Kritik am VSM zu hören. Kürzlich sagte zum Beispiel Hansi Voigt, welcher zurzeit seine Open-Source-Plattform «Wepublish» vorantreibt und im Vorstand des Verbands Medien mit Zukunft sitzt, im Interview mit persoenlich.com: Das Problem in der aktuellen politischen Mediendebatte sei, dass momentan bis auf wenige Ausnahmen wie Peter Wanner, diejenigen die Medienzukunft regeln würde, die in den Medien gar keine Zukunft mehr sehen und sich vom Journalismus verabschiedeten.

Auf kleinen Seitenhiebe wie diese reagiert man beim Verband Schweizer Medien überzeugt gelassen. Der VSM vereine über hundert private Medienunternehmen und branchennahe Mitglieder. Zusammen repräsentiere man die grosse Mehrheit der privaten Schweizer Medienbranche, erklärt Fischlin. Er fügt an: «Wir erarchten den neuen Verband nicht als Konkurrenz, sondern als weitere Organisation, die sich für die Pressefreiheit und einen freien Journalismus einsetzt.» Da keinerlei Kontakte oder Gespräche stattgefunden hätten, könne sich der VSM nicht weitergehend äussern oder verbandsintern diskutieren.