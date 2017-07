Wettstreit um Eishockeyrechte: Weko verzichtet auf Massnahmen gegen UPC

Die Behörde ergreift keine vorsorglichen Massnahmen, obwohl es Anhaltspunkte für ein wettbewerbswidriges Verhalten des Unternehmens gibt. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) sei zum Schluss gekommen, dass die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nicht gegeben seien, teilte sie am Mittwoch mit.

Die Weko hatte im Mai 2017 eine Untersuchung gegen die UPC Schweiz GmbH wegen Verdachts auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Übertragung von Eishockey im Bezahlfernsehen eröffnet (persoenlich.com berichtete). Dabei geht es hauptsächlich um die Frage, ob UPC konkurrierenden, insbesondere nicht über das Kabelnetz operierenden TV-Plattformanbietern die Eishockeyübertragungen ungerechtfertigterweise vorenthält. Die Weko hatte in der Folge einen Antrag von Swisscom auf Erlass vorsorglicher Massnahmen zu prüfen.

Der Erlass vorsorglicher Massnahmen setzt unter anderem voraus, dass ohne ihren Erlass, bei Abwarten des Abschlusses der Untersuchung, ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil für den Wettbewerb droht. Diesen Fall sieht die Weko nicht gegeben.

Der Entscheid der Weko kann an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

Reaktionen lassen nicht auf sich warten

Swisscom kämpfe weiter für ihre Eishockey-Fans, heisst es in einer am Mittwochmorgen verschickten Mitteilung. «Dass die Hockey-Fans unter unseren Kunden als einzige Gruppe ausgesperrt werden, ist ganz klar eine Diskriminierung. Wir bedauern diese Entscheidung», wird Dirk Wierzbitzki, Leiter Products und Marketing und Mitglied Konzernleitung bei Swisscom, darin zitiert. Swisscom werde deshalb weiter dafür kämpfen, dass die Kunden nicht auf das Schweizer Liga-Eishockey verzichten müssen. Swisscom und Cinetrade/Teleclub fordern gleich lange Spiesse für alle Anbieter, heisst es weiter.

UPC begrüsst laut einer ebenfalls verschickten Mitteilung den Entscheid der Weko. «Dieser Entscheid der Weko kommt für uns nicht überraschend und wir fühlen uns in unserem bisherigen Weg bestätigt», lässt sich UPC-CEO Eric Tveter zitieren. Damit starte der neue Sportsender MySports wie geplant am 8. September und werde das Signal nicht an Swisscom weitergeben. (sda/cbe)