NZZ-Gruppe: Weniger Umsatz und Betriebsgewinn

Zufriedenstellender sind die Erträge aus dem Leser- und Nutzermarkt. Die Einnahmen aus Abonnements, Einzelverkäufen, Veranstaltungen und anderen Geschäften seien im ersten Halbjahr stabil geblieben, schreibt die NZZ-Mediengruppe am Mittwoch. Ein Umsatzwachstum von 10 Prozent konnte sie bei den übrigen Erträgen vermelden. Vor allem der Bereich Business Medien legte zu.

Insgesamt machte die Gruppe im ersten Halbjahr 211,6 Millionen Franken Umsatz – das sind 3 Prozent weniger als im Vorjahressemester. Auch der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) nahm um 3 Prozent auf 14 Millionen Franken ab. Wegen des besseren Finanzergebnisses konnte der Gewinn unter dem Strich aber um 7 Prozent auf 12,8 Millionen Franken gesteigert werden.

Im zweiten Halbjahr will die NZZ-Mediengruppe zusätzliches Geld in «neue und verbesserte Angebote» investieren – auch wenn dies das Ergebnis vorübergehend belasten wird. Gleichzeitig gelte es, die Effizienz zu steigern. Was das bedeutet, gab die NZZ nicht bekannt. Es gebe keine beschlossenen Massnahmen, hiess es auf Anfrage der SDA. (sda/cbe)