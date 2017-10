SRF

Wenn Quizlegenden auf schlaue Köpfe treffen

Beni Thurnheer, Raymond Fein, Gabriela Amgarten und Co. treten 2018 in einer neuen Show gegen die Zuschauer an.

Eine Quizlegende: Moderator Bernard «Beni» Thurnheer in «Tell-Star», 1989. (Bilder: SRF)