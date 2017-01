Das Ende von L'Hebdo: Westschweizer Magazin beteiligt Leser an letzter Ausgabe

Zum Brunch sind alle Interessierten am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr eingeladen, wie der Chefredaktor Alain Jeannet im Editorial der zweitletzten Ausgabe, die am Donnerstag erscheinen wird, schreibt. Der Brunch findet im Newsroom von «l'Hebdo» und der Zeitung «Le Temps» in Lausanne statt.

Sämtliche Leser würden zudem in den kommenden Tagen ein schriftliches Angebot für eine Umwandlung ihres «l'Hebdo»-Abonnements in ein Abo für die Zeitung «Le Temps» erhalten, hielt Jeannet weiter fest. Er rief die Leser dazu auf, das Angebot anzunehmen.

Der Verlag Ringier Axel Springer Schweiz hatte am Montag angekündigt, dass das Wochenmagazin nach 36 Jahren eingestellt wird. Dadurch verlieren 37 Mitarbeitende in Redaktion und Verlag ihre Stelle.

«Medien für Alle» kritisiert Entscheid

Die Einstellung des Titels wurde mit den rückläufigen Anzeigen- und Werbeverkaufserlösen sowie schlechten wirtschaftlichen Perspektiven begründet.

«Medien für Alle» kritisierte den Entscheid am Mittwoch. Die Organisation von Journalisten und Filmemachern rief die Westschweiz dazu auf, nicht die Segel zu streichen. Die Kantonsregierungen forderte sie auf, einen Unterstützungsfonds einzurichten, damit das Magazin weiter erscheinen könne, bis eine neue Lösung gefunden sei. (sda)