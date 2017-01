Verband Schweizer Medien: Wie geht indirekte Presseförderung?

Das Ende von L'Hebdo

«Westschweizer Zeitungsmarkt ist nicht tot»

Peter Rothenbühler spricht im «Echo der Zeit» über die Presse in der Romandie und zeigt sich wenig besorgt.

Was bedeutet das Aus des Hefts für die Romandie? Publizist Peter Rothenbühler gibt im «Echo der Zeit» Auskunft. Er sieht die Situation als nicht so dramatisch an.