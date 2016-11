Jahrbuch Qualität der Medien 2016: «Wir sind näher an der Entwicklungs-Realität dran, als es Verlegern lieb sein kann»

Schweizerische Depeschenagentur

sda produziert Video-Newsfeed mit Keystone

Per Januar 2017 bietet der Nachrichtendienst einen Video-Newsfeed Schweiz an. Produziert wird dieser von Keystone. Dabei wird auf nationale Videoinhalte fokussiert und in den Basisdienst integriert.