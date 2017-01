Weisses Haus: Wird der Zugang zu Medienanlässen beschränkt?

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den Zugang zu den regelmässigen Medienkonferenzen im Weissen Haus beschränken. Sein Stab habe das Briefing aus Platzgründen in einen anderen Raum verlegen wollen. Die Medien seien jedoch dagegen gewesen, sagte Trump in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des Senders Fox News. Als Folge würden manche Medienleute nun nicht teilnehmen können, erklärte er.

«Wir haben so viele Leute, die teilnehmen wollen, also werden wir die Leute auswählen müssen, die reinkommen. Ich bin sicher, andere Leute werden darüber begeistert sein», fügte er hinzu. Letzteres war offensichtlich ironisch gemeint. Trump kritisiert immer wieder die Arbeit der Medien.

Derzeit liegt es allerdings nicht in der Entscheidung des Weissen Hauses, welche Medienleute Zugang zu der Pressekonferenz haben. Die Plätze in dem Raum werden seit längerem durch die «White House Correspondents' Association» (WHCA) vergeben, einem Zusammenschluss von Journalisten. Der Raum, in dem die Pressekonferenz des Sprechers des Präsidenten derzeit fast täglich stattfindet, liegt nicht weit entfernt vom Oval Office. Trumps Stab hatte vorgeschlagen, das Briefing in einen Raum in einem anderen Gebäude zu verlegen. (sda/dpa/wid)