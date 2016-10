BaZ: Wirtschaftsressort wird verkleinert

Türkische Medien

Can Dündar will Medienprojekt starten

Der Ex-Chefredakteur der türkischen «Cumhuriyet» will in Berlin machen, was in der Türkei nicht möglich ist.

Der Ex-Chefredakteur der türkischen Zeitung «Cumhuriyet» will tun, «was wir in der Türkei mit gefesselten Händen und Füssen zu machen versucht haben».