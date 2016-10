GDI Impuls: Wissensmagazin wird eingestellt

«GDI Impuls», das Wissensmagazin für Wirtschaft, Gesellschaft und Handel des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI), wird per Ende Jahr eingestellt. Um am internationalen Diskurs teilnehmen zu können, reiche ein deutschsprachiges Printprodukt nicht mehr aus, so die Begründung. Das letzte Heft erscheint Anfang Dezember.

Auch wenn das Magazin ein erfolgreiches Nischenprodukt gewesen sei, werde es eingestellt, bestätigte GDI-Pressesprecher Alain Egli am Dienstag gegenüber der SDA eine Meldung des Mediendienstes Kleinreport. Man wolle künftig mehr im Internet und in Englisch publizieren.

Das Heft erschien viermal jährlich und hatte eine Auflage von rund 7000 Ausgaben und rund 3000 Abonnenten. «Was wir machen ist international interessant», sagte Egli. Deshalb entschloss sich das GDI für eine Strategieänderung. Künftig werden gesellschaftliche, wirtschaftliche und philosophische Fragen online thematisiert. (sda)