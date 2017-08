Monocle: Wochenzeitung für den Sommer lanciert

Das internationale Medienhaus Monocle gibt mit «Monocle – The Summer Weekly» eine neue Wochenzeitung heraus, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie umfasst 48 Seiten sowie drei Sektionen mit Essays, Nachrichten, Kommentaren und Fotografien. Nebst internationaler Politik-Berichterstattung soll es unter anderem auch Beiträge über Kunst und Lifestyle geben.

Die Zeitung spricht laut Mitteilung ein «Premiumpublikum im Augusturlaub» an – mit diesem Werbekonzept: nur ganzseitige und sektor-exklusive Inserate. Bereits seien Rolex, Chanel, Louis Vitton, Gucci und viele andere Unternehmen mit an Bord.

Redaktion in Zürich und Lodnon

Entwickelt wurde die Wochenzeitung in Zürich, redaktionell hergestellt wird sie in Zürich sowie London und im norditalienischen Bozen wird sie gedruckt. Mit dieser Publikation würde Monocle ihr Vertrauen in Print- und Produkt-Innovationen unterstreichen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Am Donnerstag erscheint die Zeitung zum ersten Mal – in der Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich, Deutschland, Belgien und Holland. Zudem ist sie auch in London erhältich. Gekauft werden kann sie unter anderem in wichtigen Urlaubsgebieten, Flughäfen und europäischen Grossstädten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Global kann sie ini Monocle-Shops oder online auf der Website des Medienhauses bezogen werden. (pd/tim)