SRF: Yves Bossart moderiert neu «Sternstunde Philosophie»

Yves Bossart arbeitet seit 2013 als Redaktor und Produzent bei «Sternstunde Philosophie». Nebenher war der 32-jährige promovierte Philosoph als Gymnasiallehrer und Autor tätig. Zuletzt erschien sein philosophisches Einführungsbuch «Ohne Heute gäbe es morgen kein Gestern: Philosophische Gedankenspiele». Yves Bossart hält zahlreiche Vorträge, moderiert regelmässig Diskussionen und war bereits öfter im Schweizer Radio und Fernsehen als Experte zu Gast, wie es in einer Mitteilung heisst. An der Realisation der erfolgreichen Animationsfilmreihe «Filosofix – Philosophie animiert» war er massgeblich beteiligt. Sein Anliegen ist es, philosophische Fragen verständlich, lebensnah und unterhaltsam zu vermitteln. Dies versucht er nun auch in seiner neuen Rolle als Moderator vor der Kamera.

Yves Bossart studierte Philosophie, Musikwissenschaften und Geschichte an den Universitäten Luzern, Zürich und Heidelberg. Anschliessend promovierte er an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Zürich. (pd)