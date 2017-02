Deville Late Night: Zehn Millionen Views in einer Woche

von Christian Beck

Das Schweizer Bewerbungsvideo für die länderübergreifende Anti-Trump-Kampagne #everysecondcounts hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dominic Deville äusserte sich im Interview mit persoenlich.com am letzten Wochenende «entzückt» darüber, dass «Switzerland Second» schon kurz nach der Veröffentlichung viral ging.

Nach einer Woche lässt sich die Zwischenbilanz sehen: Knapp zehn Millionen Views zählt «Switzerland Second» auf Youtube. Nur das Original aus Holland hat mit 22 Millionen mehr. Selbst der deutsche Beitrag von Jan Böhmermann erreichte weniger Views als die Schweiz.

Derweil machen immer mehr Länder mit, wie ein Blick auf die eigens eingerichtete und soeben neu gestaltete Website zeigt. Längst sind es nicht mehr nur die Komiker Europas, die ihre Länder als «Second» vorschlagen. «Kandidaturen» gibt es auch aus dem Iran, aus Marokko, Namibia und Australien. Rund 20 Länder sind es bereits. Und es sollen noch mehr werden. Jan Böhmermann sagte in seiner Sendung «Neo Magazin Royale» vom Donnerstag, dass unter anderem auch Simbabwe oder Neuseeland Videos in Produktion hätten. Auch Kroatien, Tschechien, Georgien, Norwegen oder die Slowakei wollen ihre Beiträge in den nächsten Tagen liefern.

Ursprünglich stammt die Idee aus den Niederlanden. Ein TV-Satiriker stellte sein Land dem neuen US-Präsidenten vor und schliesst mit den Worten: «America first, the Netherlands second» – «Zuerst die USA, als zweites die Niederlande». Der deutsche TV-Moderator Jan Böhmermann rief andere Länder mit #everysecondcounts dazu auf, ebenfalls Videos zu produzieren (persoenlich.com berichtete).