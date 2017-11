Das Neukonzept der «Automobil Revue» umfasst das Redesign des Traditionsblattes, des Kataloges und die Neulancierung eines Magazins. Gleichzeitig wurde das Branding überarbeitet und weiterentwickelt. Die Ersterscheinung aller neuen Produkte erfolgt auf den Auto Salon 2018 in Genf, heisst es in einer Mitteilung.



Die «Automobil Revue» sei schon oft totgesagt worden, heisst es weiter. Als die neue Besitzerschaft den Betrieb vor gut einem Jahr übernommen hat, wurde zum Ziel gesetzt, Verlag, Redaktion und Produkte der «Automobil Revue» für die Zukunft fit zu machen. «Wir haben uns 333 Tage lang Zeit genommen, Organisation, Strukturen und Prozesse zu überprüfen und zu hinterfragen. Daraus haben wir Strategie, Konzept und Produkte entwickelt», wird Verleger Markus Mehr in der Mitteilung zitiert. «Wir haben aber auch das Umfeld, Abonnenten, Leser und die Beeinflusser intensiv befragt, um deren Bedürfnisse zu erkennen und den Ansprüchen für die Zukunft gerecht zu werden.»

Das erste handfeste Resultat dieser Arbeit liegt nun vor: An der Car-Show Auto Zürich wurden die Null-Nummern der Zeitung und des Magazins präsentiert. Das Magazin wird jährlich zehnmal erscheinen, die Zeitung erscheint neu im 14-täglichen Rhythmus. Der Katalog wird die Sammler wie bis anhin jährlich erreichen. Alle Produkte erscheinen weiterhin zweisprachig – in Deutsch und Französisch – und werden separat oder im Kombi zu abonnieren beziehungsweise am Kiosk zu kaufen sein. «Print first ist für uns klar. Als Fachverlag glauben wir an die Printmedien», so Mehr weiter. Aber natürlich werde das Trio mit entsprechenden Online- und Social-Media-Kanälen zukunftsorientiert begleitet. (pd/cbe)