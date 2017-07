Tamedia: Zeitungen mit reduziertem Anzeigenumfang

Aufgrund einer technischen Störung des Anzeigensystems von Tamedia konnte ein Teil der gebuchten Printanzeigen am Dienstag nicht rechtzeitig produziert und in die Zeitungen vom Mittwoch eingefügt werden, wie das Medienunternehmen in einer Mitteilung schreibt. Alle Tageszeitungen sollen pünktlich erscheinen, jedoch mit teilweise reduzierten Anzeigenumfängen. Am stärksten betroffen seien die Westschweizer Tageszeitungen «24 heures» und «Tribune de Genève».

In der Deutschschweiz konnten die meisten Tageszeitungen mit nur wenigen fehlenden Anzeigen gedruckt werden. Hingegen konnte das «Tagblatt der Stadt Zürich» aufgrund der technischen Störung des Tamedia-Anzeigesystems nicht rechtzeitig produziert werden, heisst es weiter. Deshalb erscheine dieses ausnahmsweise erst am Donnerstag statt wie gewohnt am Mittwoch. Die Winterthurer Zeitung «Der Landbote» enthalte alle Anzeigen, jedoch in verminderter Qualität. Der «Tages-Anzeiger» sowie die Ausgaben von «20 Minuten», «20 Minutes» und «20 Minuti» konnten wie gewohnt produziert werden.

Von der Störung nicht tangiert seien die E-Paper-Versionen und Online-Kanäle der Medientitel. Ebenfalls nicht betroffen seien sämtliche redaktionellen Inhalte der Zeitungen.

In individueller Absprache mit den betroffenen Werbekunden werden die fehlenden Anzeigen laut Mitteilung in den morgigen Ausgaben oder auf Wunsch an einem anderen Tag erscheinen. (pd/tim)