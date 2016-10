NZZ am Sonntag: Zeitungsautomaten haben ausgedient

SRF

«Wir machten vorher politischen Smalltalk»

Sandro Brotz erklärt, dass das «off the record»-Vorgespräch mindestens so interessant war, wie das Interview.

Das ist noch keinem Schweizer Journalisten gelungen: Sandro Brotz traf am Dienstagabend Syriens Präsident Bashar al-Assad in Damaskus. Gegenüber persoenlich.com sagt der «Rundschau»-Moderator, dass das «off the record»-Vorgespräch mindestens so interessant gewesen war, wie das eigentliche Interview.

von Edith Hollenstein