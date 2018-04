Tagblatt der Stadt Zürich: Zeitungshaus AG übernimmt Blatt komplett

Die Zeitungshaus AG um Christoph Blocher verkauft die «Basler Zeitung» an Tamedia und kauft im Gegenzug die 65-Prozent-Anteile am «Tagblatt der Stadt Zürich» (persoenlich.com berichtete).

An der Tagblatt der Stadt Zürich AG ist auch Lokalinfo AG mit 35 Prozent beteiligt. Dieser Anteil soll ebenfalls übernommen werden, wie es in einer Mitteilung von der Zeitungshaus AG heisst. Somit gehört das «Tagblatt der Stadt Zürich» künftig zu 100 Prozent der Zeitungshaus AG, welche über die Tochtergesellschaft Swiss Regiomedia über 20 Lokalanzeiger vorab in der Ost- und Zentralschweiz herausgibt.

Die Lokalinfo AG, Herausgeberin verschiedener Zürcher Quartier- und Lokalzeitungen, war erst seit November 2016 Mit-Aktionärin an der Tagblatt der Stadt Zürich AG. 2017 übernahm Lokalinfo auch noch den 15-Prozent-Anteil der NZZ-Gruppe, die sich aus dem Aktionariat zurückzog. Verwaltungsratspräsident der Lokalinfo AG ist der Autoimporteur und frühere SVP-Nationalrat Walter Frey.

Das «Tagblatt der Stadt Zürich» hat gemäss Wemf eine aktuelle Auflage von 126’594 Exemplaren. Die wöchentlich erscheinende Zeitung ist derzeit das Amtsblatt der Stadt Zürich. Sie wird in die meisten Haushalte verteilt. (cbe)