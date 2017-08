3+ holt einen Schweizer Social-Media-Star an Bord. Der Influencer Zeki Bulgurcu, der Mann hinter Swissmeme, startet per 2. August 2017 als Social-Media-Manager, wie der TV-Sender in einer Mitteilung schreibt. Der 27-jährige Basler erreicht mit seinen Posts auf Facebook und Instagram über eine Million Follower.

Zeki arbeitete bereits für die 3. Staffel von «Die Bachelorette» eng mit 3+ zusammen und war zuletzt als Social-Media-Manager fürs LikeMag tätig. «Ich freue mich auf das Team und will zusammen mit 3+ auf deren Social-Media-Kanälen neue Massstäbe setzen», sagt Bulgurcu laut Mitteilung. Das Potential mit Formaten wie «Der Bachelor» oder «Bauer, ledig, sucht» sei enorm. (pd/wid)