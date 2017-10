No-Billag-Initiative: Zürcher SVP sagt überdeutlich Ja

von Christian Beck

Die SVP des Kantons Zürich empfiehlt ein Ja zur No-Billag-Initiative. Dies haben die Delegierten am Dienstagabend an der Versammlung in Oberglatt mit deutlicher Mehrheit beschlossen.

Der Entscheid der Zürcher Delegierten fiel mit 233 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung. SVP-Nationalrat Gregor Rutz hatte an der Delegiertenversammlung für ein Ja geworben. Ein solch deutliches Resultat hätte er allerdings nicht erwartet. «Dass das Resultat so deutlich ausfiel, hat mich eher überrascht. Der Ärger über die derzeitige Medienpolitik ist an der Basis noch wesentlich grösser, als ich gedacht habe», sagt Rutz auf Anfrage von persoenlich.com. «Das Votum war klar: Ein Bekenntnis zu Medienvielfalt und einer freien Marktordnung – und gleichzeitig eine Kritik an der stetigen Ausdehnung der SRG-Tätigkeiten und der damit verbundenen Marktverdrängung privater Unternehmen.»

Die Alles-oder-Nichts-Frage

«Dieser Entscheid wurde staatspolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch begründet», hiess es in einer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung der SVP des Kantons Zürich. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt seien aus Sicht der SVP zentrale, unverhandelbare Werte für eine liberale Demokratie. Darum sei es wichtig, eine möglichst grosse Zahl inhaltlich und finanziell unabhängiger Medien zu haben, schreibt die Partei. «Die monopolartige Stellung der SRG verhindert nicht nur diese Vielfalt, sondern führt auch zu groben Marktverzerrungen. Darum ist eine Neuausrichtung der Medienpolitik gerade auch aus unternehmerischer Sicht überfällig», steht im Communiqué weiter.

Die SVP war im Nationalrat bestrebt, einen Kompromiss herbeizuführen. Ihr Gegenvorschlag zur «No Billag»-Initiative sowie alle weiteren Vermittlungsversuche seien jedoch durch die anderen Parteien kategorisch abgelehnt worden. «Diese Parteien haben nun zu verantworten, dass das Schweizer Stimmvolk vor einer Alles-oder-Nichts-Frage steht», so die SVP.

Die Delegierten der SVP des Kantons Zürich hätten sich nun mit ihrer Parolenfassung klar für den Weg der Freiheit und der Medienvielfalt ausgesprochen. Welche Parole die Mutterpartei herausgeben wird, entscheidet sich im kommenden Januar.

CVP sagt Nein

Zu einem anderen Ergebnis gelangten am gleichen Abend die Delegierten der Zürcher CVP. Sie stimmten mit 55 zu 1 Stimmen deutlich Nein zu No-Billag. Ein unabhängiger Service Public sei 365 Franken wert, so die einhellige Meinung.



Die No-Billag-Initiative, die eine Abschaffung der Gebühren für die SRG verlangt, kommt am 4. März 2018 vors Volk (persoenlich.com berichtete). Vergangene Woche kündigte der Bundesrat an, die Empfangsgebühr ohnehin ab 2019 zu senken, von heute 451 Franken auf 365 Franken im Jahr. Allerdings sollen künftig alle Haushalte die Gebühr zahlen, unabhängig davon, ob sie Empfangsgeräte besitzen oder nicht.

Auch Economiesuisse sagt Nein

Aus Sicht von economiesuisse ist auch die Initiative zur Abschaffung der Billag-Gebühren zu radikal und daher abzulehnen. Der Service public erfüllt wichtige demokratiepolitische Funktionen, die zur politischen Stabilität und zur Standortattraktivität der Schweiz beitragen. Trotz diesem Grundsatzbekenntnis zum medialen Service public bleibt eine offene Diskussion über die Angebotsbreite und -tiefe notwendig.