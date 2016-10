Ringier Axel Springer Schweiz: Zürichsee Werbe AG übernimmt Fachmedien-Vermarktung

Der Bereich «Fachmedien» von Ringier Axel Springer Schweiz geht per 1. Januar 2017 an die Zürichsee Werbe AG über, wie Letztere in einer Mitteilung schreibt. Die Veräusserung der Vermarktungseinheit erfolge im Zuge der Fokussierung auf das Kerngeschäft von Ringier Axel Springer Schweiz, dem Herausgeben und Verlegen von Zeitschriften und Zeitungen sowie der zugehörigen digitalen Angebote und einer damit einhergehenden Anpassung des Portfolios.

Der Bereich «Fachmedien» von Ringier Axel Springer Schweiz betreut im Auftrag von Drittfirmen, Verbänden und weiteren Organisationen erfolgreich die Vermarktung von Anzeigen in deren Zeitschriften, Onlineplattformen oder anderen Werbeträgern. Die entsprechenden Werbeträger werden von den Kunden eigenständig produziert und umfassen Spezialzeitschriften und Publikationen aus den Bereichen Gesundheit, Technik sowie Web/Mobile.

Per Januar 2017 hat der Bereich Fachmedien nun eine neue Eigentümerin. Dann zeichnet die Zürichsee Werbe AG mit Sitz in Stäfa für die Geschäfte verantwortlich. Sie übernehme den Bereich Fachmedien mit allen sechs Mitarbeitenden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Auf Kerngeschäft fokussiert

«Mit der Gründung des Joint-Ventures Ringier Axel Springer Schweiz zu Beginn des Jahres haben wir unser Unternehmen noch stärker auf unser Kerngeschäft ausgerichtet. Der Bereich Fachmedien steht für eine andere Kernkompetenz, die wir für unsere hauseigenen Titel komplett an Admeira ausgelagert haben», begründet Ralph Büchi, Delegierter des Verwaltungsrates Ringier Axel Springer Schweiz, den Verkauf in der Mitteilung.

Mit der Zürichsee Werbe AG erhalte der Bereich Fachmedien eine Eigentümerin, die mit dem Erwerb einen ihrer wichtigsten Kernbereiche strategisch stärken und somit auch die Zukunft des übernommenen Bereichs zielgerichtet weiter ausgestalten könne, schreibt die neue Eigentümerin in der Mitteilung. Die bestehenden Kundenbeziehungen würden vollumfänglich übernommen und durch den Verkauf nicht beeinflusst. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. (pd)