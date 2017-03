General Media: Zwei Kinomagazine ins Portofolio aufgenommen

Mit einer Auflage von mehr als 100‘000 Exemplaren (REMP Mach Basic 2015) erscheinen «Avant Première» und «Film demnächst» zehn Mal pro Jahr und erreichen über 252‘000 Leser in der gesamten Schweiz. In den Magazinen, die gratis in den Kinos der West- und Deutschschweiz ausliegen, werden seit 1984 die neusten internationalen Kinofilme vorgestellt sowie spannende Portraits und Interviews veröffentlicht. Durch ihr Know-how und Hintergrundwissen gepaart mit hohem Unterhaltungswert sollen sie auf Schweizer Boden einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben, wie der Westschweizer Verlag in einer Mitteilung schreibt. Inhaber der beiden Kinomagzine war bis zuletzt die Genfer Firma Promoguide SA, die Roland Ray gehört.

Mit dem Neuerwerb erweitere die in Lausanne ansässige GeneralMedia SA ihr Spektrum und ihre Kompetenzen im Freizeit- und Kulturbereich, ohne sich dabei von seiner Zielgruppe zu entfernen. Die beiden Magazine würden sich perfekt in die Reihe erfolgreicher Produkte wie «Passeport Gourmand», «Passeport Loisirs» und den Plattformen «Freizeit.ch», «Loisirs.ch» und «Temps Libre» eingliedern. Der Verlag ist laut Mitteilung davon überzeugt, dass die beiden Neuzugänge ein grosses wirtschaftliches Potential mit sich bringen würden und dieses durch eine crossmediale Produktstrategie, die Print, Online und die sozialen Medien mit einbezieht, voll ausgeschöpft werde.

Ähnlich wie es bei Loisirs.ch gelungen sei, strebe das Verlagshaus den Aufbau einer eigenen Community für die beiden Pionier-Magazine an. Ziel sei es, nach dem Vorbild von Loisirs.ch, ein erfolgreiches Online-Produkt zu werden. Diese Plattform zähle zurzeit 1‘500‘000 Page-Views pro Monat, 350‘000 monatliche Leser, sowie 38‘000 Newsletter-Abonnenten und 84‘000 Fans zu seiner Facebook- Community.

Das Team der beiden Magazine könne weiterhin an seinem Ort arbeiten und werde langfristig sogar durch weitere Fachjournalisten Unterstützung bekommen. (pd/tim)