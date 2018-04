Schweizer Presserat: Zwei neue Mitglieder gewählt

Tamedia

Alpi verlässt «20 Minuten»

Zuletzt arbeitete Alpcan Özkul als Community-Redaktor und war das Gesicht von «Alpi Knows Best». Am meisten beachtet wurde das Video «Intelligenztest am Openair Frauenfeld».

von Edith Hollenstein