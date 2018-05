Ringier: Zwei Politikerinnen im ersten «Blick-Talk»

Das Thema Waffenrecht verspricht eine heisse Diskussion zu werden – und ein spannender Auftakt für den neuen «Blick-Talk». Das Format findet ab Montag, 28. Mai, einmal im Monat von 20 bis 21 Uhr statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Studio an der Dufourstrasse in Zürich diskutieren Prominente und Leser, von zu Hause aus können alle User von blick.ch dank Livestream mitmachen. Künftig werden auch Live-Votings möglich sein. Moderiert wird der Talk von Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe.

«‹Blick› unterstützt die Schweizer in ihrer Meinungsbildung. Sie diskutieren leidenschaftlich mit, wie wir bei Veranstaltungen wie den Live-Diskussionsrunden ‹Blick on Tour› feststellen», wird Dorer in der Mitteilung zitiert. «Der neue ‹Blick-Talk› bietet unseren Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Entscheidungsträger zu richten. Diese Diskussionskultur ist ein wichtiger Pfeiler der direkten Demokratie.»

Gäste der ersten Sendung sind FDP-Präsidentin Petra Gössi und SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf. In einem Aufruf in den Printausgaben der Blick-Gruppe, auf den sozialen Medien und auf blick.ch werden zurzeit Leserinnen und Leser gesucht, die gerne im Studio mitdiskutieren möchten. (pd/cbe)