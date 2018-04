SRF: Zwei Sondersendungen zum Staatsbesuch

Wenn der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch auf Staatsbesuch in die Schweiz kommt, berichtet SRF live darüber, wie es in einer Mitteilung heisst.

Den Beginn des Besuchs überträgt SRF ab 14.55 Uhr live aus Bern auf SRF 1 und im Livestream auf srf.ch/news. Die Sendung zeigt die Ankunft auf dem Münsterplatz in Bern sowie Ausschnitte aus dem Interview mit dem Bundespräsidenten. SRF-Deutschland-Korrespondent Adrian Arnold wird das Gesagte einschätzen.

Die anschliessende Medienkonferenz wird live ab 16 Uhr auf SRF info und auf srf.ch/news ausgestrahlt. (pd/cbe)