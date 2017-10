Die beiden italienischsprachigen Bündner Wochenzeitungen «La Voce del San Bernardino» und «Il Grigione Italiano» spannen zusammen. Die Kantonsregierung unterstützt den rettenden Zusammenschluss mit einem einmaligen Betrag von 50’000 Franken.

In ihrer Existenz bedroht war «La Voce del San Bernardino», wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Die einzige italienischsprachige Wochenzeitung für das Misox und das Calancatal hatte nicht mehr genügend Abonnenten, um die vom Bund festgelegten Vorgaben zur Reduktion der Versandkosten zu erfüllen. Die Zeitung hätte per Ende Oktober eingestellt werden müssen.

Vorgesehen ist nun, die «Stimme des San Bernardino» in die Wochenzeitung «Il Grigione Italiano» zu integrieren. Letztere ist die meistverbreitete, italienische Wochenzeitung in Graubünden. Sie wird vor allem im Val Poschiavo und im Bergell gelesen.

«Il Grigione Italiano» hat eine Auflage von rund 3000 Exemplaren und entspricht damit den vom Bund vorgegebenen Vorgaben für eine indirekte finanzielle Unterstützung. Durch den Zusammenschluss wird der gesamte italienischsprachige Teil Graubündens neu mit einer einzigen Zeitung abgedeckt.

Im Moesano soll eine eigenständige Redaktion bestehen bleiben, die sich weiterhin mit Themen aus dieser Region befasst. Zudem soll der Titel «La Voce del San Bernardino» innerhalb der Ausgabe von «Il Grigione Italiano» weiterhin eigenständig geführt werden. (sda/cbe)