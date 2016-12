Teleclub: Zweifache Verstärkung für die TV-Redaktion

Im Dezember 2015 lud Teleclub in Zusammenarbeit mit «Blick» zum grossen «Traumjob»-Casting. Eine fachkompetente Jury um Teleclub Programmleiterin Claudia Lässer, Teleclub-Experte Daniel Gygax und «Blick»-Fussballchef Andreas Böni vergab den Job als Sportreporter gemeinsam mit der Internetcommunity, die für ihren Favoriten abstimmen durfte.

Im Rahmen dieses Castings wurde Mevion Heim als Talent entdeckt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 26-Jährige sammelte als Radiomoderator bei Energy Basel bereits reichlich Erfahrung in der Medienbranche und überzeugte die Jury im «Traumjob»-Casting mit seinem breiten Wissen rund um das Thema Fussball. Während seiner Zeit beim Radio kristallisierte sich schon die Vorliebe für den Sport heraus, die er on air immer wieder leidenschaftlich zum Ausdruck brachte.

Ab der Rückrunde der Raiffeisen Super League begrüsst Mevion Heim die Zuschauerinnen und Zuschauer darum nun offiziell als Teleclub-Mitarbeiter.

Chris Augsburger berichtet nun auch als Reporter

Mit Christophe Augsburger startet Teleclub mit einem weiteren Sportkenner ins neue Jahr. Der charmante Innerschweizer bewegt sich schon von klein auf im Umfeld des Sports und blickt auf eine Karriere als Profivolleyballer zurück – sowohl bei Volley Amriswil als auch in der Nationalmannschaft. Neben der Erfahrung im Event-Bereich bringt er aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit beim Sport Szene Fernsehen (vormals Schweizer Sportfernsehen) auch die nötige TV-Routine mit. Der 29-Jährige steht bei Teleclub bereits als Moderator des Sportmagazins «Extratime» vor der Kamera und wird ab Februar auch als Reporter aus den Stadien berichten.

Zudem erhält die TV-Redaktion der «Extratime» mit Jüri Christen interne Verstärkung. Der 45-jährige Stadtberner ist seit 2009 in verschiedenen Chargen als VJ, Produzent und Video-Redaktor für das Unternehmen tätig und verstärkt nun die Moderatoren-Equipe mit seinen umfassenden Produktkenntnissen.

Im Oktober wurde bekannt, dass gleich drei Teleclub-Mitarbeiter im Frühjahr zum neuen Schweizer Sportsender MySports von UPC wechseln. Der Sender nimmt 2017 seinen Betrieb auf. (pd/cbe)