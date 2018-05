Rast Kaffee ist ein Familienunternehmen mit 20 Mitarbeitenden, das in vierter Generation geführt wird. Für das 100-jährige Jubiläum wurde ein Logo-Zusatz und die Jubiläumsbroschüre gestaltet, welche den Betrachter in die Welt von Rast Kaffee, ihrer Leidenschaft zum Kaffee und die 100-jährige Geschichte führt, schreibt die verantwortliche Agentur Planet. Auch die Einladungskarten für die kommenden Events seien mit dem Jubiläumsauftritt umgesetzt worden. Die Gestaltung vom Messeauftritt an der Gastronomiemesse Zagg im Herbst 2018 sei in vollem Gange.

Der Logo-Zusatz weist ähnliche Elemente wie der Claim «Wir leben Kaffee» auf. Ist jedoch mit der Auszeichnung für 100 Jahre Familientradition versehen und fällt neben dem Rast-Logo auf sämtlichen Briefschaften und Verpackungen mit dem gezackten Aussenring ins Auge.

Die Broschüre basiert auf dem bestehenden Erscheinungsbild. Die Einleitung beginnt mit einem von Hand geschriebenen Dankesbrief an die Kunden und Mitarbeiter, welcher in einem kleinen Couvert auf der ersten Seite eingeklebt wurde. In der Broschüre wird ein Einblick in das Tun von Rast Kaffee gegeben und führt von dem Weg der Bohne, zu den Produzenten, über Interviews von der Geschäftsleitung der vierten Generation, bis hin zu den Brühmethoden für diverse Zubereitungsmöglichkeiten.

Die Einladungskarten erscheinen im bisherigen Rast-Layout mit dem Jubiläums-Zusatz. Schon auf der Couvert-Etikette wird mit «Persönliche Einladung» aufmerksam gemacht. Die Geschäftsleitung der vierten Generation begrüsst den Leser auf der Titelseite der Karte und lädt ihn mit der direkten Anrede zum Event ein. Auf der Rückseite der Einladungskarte schliesst das Bild von 1946 die 100 jährige Rast Geschichte ab.

Verantwortlich bei Rast Kaffee: Beatrice Rast, Evelyne Rast; verantwortlich bei Planet: Daniela Schmid (Creative Direction), Manu Alonso (Grafik), Dominique Elmiger (Beratung, Projektverantwortung), Beat Brechbühl (Fotografie) (pd/wid)