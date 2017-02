HWZ: 22 Marketingfachleute diplomiert

Im Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich haben am 9. Februar die 22 Absolvierenden des Lehrgangs Marketing Communications von der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) ihr Certificate of Advanced Studies (CAS) erhalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die beste Diplomarbeit und den besten Gesamtabschluss mit 5,7 erzielte Marc Andrey, Leiter Unternehmenskommunikation und Media Relations der Valiant Bank. Dr. Karin Jeker Weber, welche die Studierenden in Behavioral Branding unterrichtet hatte, wurde von ihnen zur besten Dozentin des Studiengangs gewählt.

Der berufsbegleitende Studiengang steht unter dem Patronat von Leading Swiss Agencies, dem Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz, dem Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA und MarComSuisse.