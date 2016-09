Achim Wirtz übernimmt per 1. September 2016 die Leitung Strategic Consulting bei Martin et Karczinski in Zürich. Als Partner des in München und Zürich ansässigen Beratungsunternehmens für Markenstrategie, Corporate Identity und Design wird er gemeinsam mit Managing Partner Daniel Zehntner den Ausbau der seit Anfang 2015 in Zürich etablierten Niederlassung von Martin et Karczinski vorantreiben, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Wirtz ist seit über 30 Jahren auf den Gebieten Markenstrategie, Unternehmenskommunikation, Markenmanagement, Organisationsentwicklung und Krisenmanagement in der Schweiz und in internationalen Märkten tätig. Neben einem Abschluss der Universität München in Betriebswirtschaft und Psychologie hat er ein Nachdiplomstudium am Managementzentrum St. Gallen in Organisationsentwicklung absolviert.

Der 58-Jährige lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz. Er arbeitete unter anderem als Partner in führenden Management Consultancies und globalen Agenturnetzwerken. Er war Partner und Verwaltungsrat der Wirz Gruppe, baute die BBDO Consulting Schweiz auf und war bis April 2015 Partner und Mitglied des European Leadership Teams von Prophet Brand Strategy mit Verantwortung für den Schweizer Markt. (pd/clm)