Media-Work: Adrian Bühler steigt als Partner ein

Adrian Bühler ist neuer Partner und Mitglied der Geschäftsleitung von Media-Work, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Der 40-jährige Kommunikationsberater verfügt über mehrjährige Berufserfahrung. Nach dem Studium in Basel und Tübingen war Adrian Bühler Parteisekretär und Geschäftsführer der CVP Kanton Luzern. Anschliessend pendelte er während sechs Jahren nach Bern. In Sichtweite des Bundeshauses war er bei Communicators AG (bis zur Fusion 2017: Dr. Schenker Kommunikation AG) tätig. Zunächst als Kommunikationsberater, dann als Mitglied der Geschäftsleitung. Er unterstützte Verbände, Unternehmen, Bundesämter und Mitglieder des Bundesparlaments in der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.



Bühler kennt die politischen Entscheidungsabläufe und verfügt in Luzern über ein eng geknüpftes Netzwerk. Er ist Mitglied des Luzerner Kantonsrates und engagiert sich im Vorstand des kantonalen Gewerbeverbandes. Bei Media-Work verstärke er insbesondere die Bereiche Beratung, Campaigning und politische Kommunikation, heisst es weiter. Mit Wirtschaft, Politik, Energie, Bau, Bildung und Gesundheit seien seine Themenfelder breit abgesteckt. (pd/wid)