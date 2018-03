Furrerhugi: Agentur für Blockchain-PR gegründet

Zusammen mit den Zuger Startup-Investoren Lakeside Partners bietet Furrerhugi unter dem Namen Narwal Blockchain PR Kommunikationsdienstleistungen aus dem Krypto-Valley an. Im Angebot sind zudem Beratung bei der Firmengründung, Kommunikationsstrategien und die Begleitung von Initial Coin Offerings. Die neue Marke richte sich an Krypto-Pioniere und –Enthusiasten sowie an Firmen, die eine Brücke zur Blockchain-Welt suchen, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Design Thinking im Angebot

Die Kombination sei «ideal»: Lakeside Partners mit Sitz in Zug sei der führende Start-up-Investor und Berater im «Crypto Valley» und Furrerhugi einer der wichtigsten Kommunikationsagenturen der Schweiz. «Gemeinsam haben wir einen neuen, innovativen und kollaborativen Beratungsansatz entwickelt. Narwal erarbeitet mit den Startup-Gründern alle für ein Initial Coin Offering (ICO) notwendigen Grundlagen, entwickelt die notwendige Strategie für die Kommunikation mit Investoren, Regulatoren und der Öffentlichkeit und unterstützt die Firmen beim Aufbau der Kommunikationskanäle», heisst es in der Mitteilung weiter. Im Angebot finden sich auch klassische Medienarbeit, Reputationsmanagement sowie das bei Tech-Firmen stark verbreitete Design Thinking.

«Die Agentur startet mit 500 bis 600 Stellenprozenten, verteilt auf zwölf Personen aus dem Team von Furrerhugi und Lakeside Partners, sowie mit Freelancern», sagt Lorenz Furrer, Managing Partner von Furrerhugi im gegenüber mit persoenlich.com.

Auf der Abbildung oben sind die ersten elf Kunden zu sehen, darunter Envion, «einer der grössten ICO dieses Jahres» sowie Bitfinex «eine der weltweltgrössten Kryptobörsen». (eh)