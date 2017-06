Himmelblau: Agentur teilt sich in zwei Firmen auf

Aus 1 mach 2: Die Burgdorfer Agentur Himmelblau AG beschreitet ab 1. Juli 2017 neue Wege. Mit der Teilung in zwei Firmen konzentrieren sich die Inhaber Patrick Schiess und Dave Mürner jeweils auf ihr Kerngeschäft und bauen dieses individuell aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der neuen Himmelblau GmbH verfolgt Patrick Schiess und sein Team den kreativen Ansatz in all seinen Facetten einer Werbe- und Kreativagentur, in Langenthal, wobei einer der Schwerpunktangebote auch Kreativseminare sein werden.

Dave Mürner tritt mit seinem Team neu unter dem Namen Nordfabrik AG am gleichen Standort in Burgdorf auf. Die Spezialisierung auf Kommunikation und Gesamtlösungen in Zusammenhang mit Beratung, Konzept, Design, Entwicklung und Content, stehen bei der Nordfabrik im Vordergrund.

Die Mitarbeitenden und Lernenden werden von den jeweiligen Firmen übernommen. Punktuell ist auch in Zukunft eine Zusammenarbeit vorgesehen.

1995 gründete Patrick Schiess die Himmelblau GmbH, Dave Mürner seinerseits gründete 2005 die Multimediafabrik. 2010 fusionierten die beiden Firmen zur Himmelblau AG. Nun erfolgt die Aufteilung zur Nordfabrik AG und zur Himmelblau GmbH. (pd/cbe)