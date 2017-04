Press'n'Relations: Alexandra Stiegler neu im Zürcher Team

Zum 1. April hat Alexandra Stiegler die Verantwortung für den Press’n’Relations-Standort Zürich übernommen. Sie folgt auf Markus Häfliger, der das Unternehmen nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat. Seine Nachfolgerin bringt gemäss Mitteilung viel Erfahrung in den Bereichen Corporate & Social Media Communications, Digital Marketing sowie Eventmanagement mit. Sie war sowohl bei PR-Agenturen als auch auf Unternehmensseite vielseitig tätig – unter anderem bei Apple, Oracle/Hyperion, Crealogix, SQS Software Quality Systems, Colt und Swisshaus.

«Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Alexandra Stiegler unsere Aktivitäten in der Schweiz schnell weiter ausbauen werden. Denn wir können jetzt mit ihrer Hilfe ein breiteres Kommunikationsangebot machen als bisher», wird Uwe Pagel, Geschäftsführer der PR-Agentur-Gruppe, die auch in Ulm, München, Berlin und Wien vertreten ist, in der Mitteilung zitiert.

Alexandra Stiegler hat ihren Schwerpunkt auf den Branchen Technologie, Immobilien/Hausbau, Interior Design, Automobil, Gesundheitswesen und Luxury/Lifestyle. Sie freut sich, für Press'n'Relations das Geschäft weiter auszubauen und bestehende sowie neue Kunden mit gezielten Strategien und Massnahmen in den Bereichen PR, Social Media & Event zu beraten und sie auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu begleiten.» (pd/lom)