Im Zuge der neuen Markenpositionierung von Durgol wurde die Website neu gestaltet. Ogilvy Zürich hat sich dieser Aufgabe angenommen und die Website vom Layout über den Inhalt bis hin zur Benutzerführung neu entwickelt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Im Zentrum der Website steht demnach der Produktfinder, der dem Besucher ermöglicht, mit einem Klick das richtige Produkt für sein Kalkproblem zu finden.

Zudem erhalten die Kunden die Möglichkeit, auf der Website von ihren Erfahrungen mit Durgol zu berichten. Die Website sei stärker an den Bedürfnissen der Konsumenten ausgerichtet, schreibt Ogilvy. Unter dem Navigationspunkt Entkalken & Tipps beispielsweise erfahre der Besucher alles rund um Kalkprobleme in Küche, Bad und Haushalt und erhält Tipps wie Kalk im Haushalt entfernt werden kann. Ebenfalls ein Novum sei die Integration einer Social Wall mit allen aktuellen Facebook-Posts.

Die technische Umsetzung erfolgte durch Ongoing mit dem CMS Typo3. Ab August steht die neue Website für Besucher in der Schweiz, Österreich und Deutschland sowie auch in einer internationalen Version bereit und gliedert sich in den aktuellen Marken- und Kommunikationsauftritt ein.

Verantwortlich bei Düring AG: Andreas Hunte (Director Marketing / R&D, International Sales und Mitglied der Geschäftsleitung Düring AG), Sandra Hellmann (Senior Product Manager); verantwortlich für Konzept, Design und Inhalte bei Ogilvy: Thomas Bolliger (Creative Direction), Karl Badde, Karin Rohner (Design), Marcel Elsener (Text), Sam Hug (Beratung) Verantwortlich für Programmierung und technische Umsetzung bei Ongoing: Michael Müller (Projektleitung), Kevin Thalmann (Web Entwickler. (pd)