Züri Fäscht: Andreas Hugi wird Kommunikationschef

Die Generalversammlung des Vereins Zürcher Volksfeste (VZV) als Trägerverein des Züri Fäscht hat an seiner letzten Sitzung Andreas Hugi zum neuen Kommunikationsverantwortlichen gewählt. In dieser Funktion führt und koordiniert er zusammen mit seiner Agentur Furrerhugi im Trägerverein sowie im OK Züri Fäscht die Medien- und PR-Arbeit sowie den Bereich Social Media, heisst es in einer Mitteilung vom OK Züri Fäscht.

«Meine Agentur und ich sind in der Stadt Zürich verwurzelt. Wir freuen uns sehr, dieses schöne und traditionsreiche Zürcher Volksfest kommunikativ begleiten und unterstützen zu dürfen», wird Hugi in der Mitteilung zitiert. «Wir freuen uns, mit Andreas Hugi einen ausgewiesenen Medien- und PR-Profi an Bord zu wissen, der in Zürich verankert ist und das Züri Fäscht sowie die Event-Branche gut kennt», so Albert Leiser, Präsident des Züri Fäscht.

Die Erstauflage des Züri Fäscht geht auf das Jahr 1951 zurück. Seit 1976 wird das Züri Fäscht in seiner heutigen Form durchgeführt. Seit 1991 gehört das traditionelle Sommerfest jedes dritte Jahr fix in den Veranstaltungskalender der Stadt Zürich. Das nächste Züri Fäscht findet vom 5. bis 7. Juli 2019 statt. (pd/cbe)