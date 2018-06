Globetrotter: Andy Keller gibt Chefredaktion ab

Andy Keller, Chefredaktor Globetrotter-Magazin und CEO Globetrotter Club, tritt Ende Jahr in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Fabian Sommer, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Berner sei begeisterter Reisender und habe jahrelange Erfahrung in verschiedensten Bereichen des Journalismus gesammelt, zuletzt bei Tamedia. Der 38-Jährige übernimmt die neue Herausforderung per 1. Oktober 2018.











Keller, der seit bald 38 Jahren für Globetrotter arbeitet, war 20 Jahre lang Geschäftsleitungsmitglied des Globetrotter Travel Service, bevor er vor 11 Jahren die Leitung des Globetrotter-Magazins übernahm. Als künftiger Verwaltungsratspräsident der Globetrotter Club AG, der Herausgeberin des Magazins, werde er seine grosse Erfahrung weiterhin auf strategischer Ebene einbringen, heisst es weiter.



Der Globetrotter Club ist Mitglied der Globetrotter Group, zu der insgesamt 14 Unternehmen gehören und 450 Mitarbeitende beschäftigt. (pd/wid)