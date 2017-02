Coop hat seit Anfang Februar eine neue Mediensprecherin. Angela Wimmer verstärkt die Coop Medienstelle und wird neben Urs Meier, Leiter Medienstelle, Ramón Gander und Andrea Bergmann für Coop sprechen. Sie ersetzt damit Nadja Ruch, welche eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb von Coop gefunden hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wimmer hat nach dem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Zürich den Master der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St. Gallen erworben. Während des Studiums war sie in der «Tagesschau»-Redaktion von SRF tätig. Zuletzt hat sie für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gearbeitet, zunächst beim Schweizerischen Generalkonsulat in Atlanta, wo sie zusammen mit dem Kommunikationsteam für den Social-Media-Auftritt und für Projekte im Bereich Kultur und Bildung mitverantwortlich zeichnete, und danach bei der Schweizerischen Botschaft in Washington D.C. (pd/cbe)