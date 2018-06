Swiss Medtech: Anita Holler wird Kommunikationschefin

Swiss Medtech verstärkt sein Bestreben, die innovative Kraft der Medizintechnik und ihren hohen Wert für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sowie für den Forschungs- und Werkplatz Schweiz in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Zu diesem Zweck baut der Verband per 1. September unter der Leitung von Anita Holler das neue Ressort Kommunikation und Public Affairs auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Walliserin bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Public Affairs im Gesundheitswesen mit und verfügt als studierte Mikrobiologin über die notwendige Affinität zu Technologie und Forschung. Holler war zuletzt Leiterin Kampagnen beim Krankenversicherungsverband Curafutura bzw. dessen Vorgängergesellschaft Allianz Schweizer Krankenversicherer. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre im Bundesamt für Gesundheit, anfänglich als stellvertretende Leiterin der Sektion «Forschung am Menschen und Ethik» und schliesslich als persönliche Mitarbeiterin der Abteilungsleiterin «Biomedizin».

Ihre berufliche Laufbahn begann Holler bei der Kommunikationsagentur Burson-Marsteller, wo sie zur Beratungsgruppenleiterin im Geschäftsfeld Life Sciences aufstieg. (pd/wid)