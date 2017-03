Berner Public Relations Gesellschaft: Anna Bähni neue Leiterin der Geschäftsstelle

An der ordentlichen Mitgliederversammlung der Berner Public Relations Gesellschaft (BPRG) wurde Anna Bähni neu in den Vorstand gewählt. Sie komplettiert das achtköpfige Gremium und übernimmt als Nachfolgerin von Marianne Blaser die Leitung der BPRG-Geschäftsstelle. Die zurücktretende Geschäftsstellenleiterin Blaser prägte über ein Jahrzehnt das Gesicht der BPRG wesentlich mit. Mit Bähni übernimmt eine Vertreterin der jungen Generation die Geschäftsstelle, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach einem Übergangsjahr wurde der Werbeclub Bern per 1. Januar 2017 definitiv in die BPRG integriert. Die BPRG ist mit heute über 400 Mitgliedern die zweitgrösste Regionalgesellschaft des nationalen Berufsverbands PR Suisse. (pd/cbe)