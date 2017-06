Seed/Shining: Auf das 10-Jahr-Jubiläum angestossen

Am vergangenen Donnerstag fand das Sommerfest der Filmproduktionsfirmen Seed, Shining Pictures und Videoblink statt. Dabei wurde das 10-Jahr-Jubiläum von Seed und Shining sowie die Lancierung von Videoblink gefeiert. Am Fest, das alle zwei Jahre ausgetragen wird, nahmen laut einer an persoenlich.com versendeten E-Mail uca. 400 Gäste teil, darunter Kunden, Mitarbeiter, Mitbewerber, Freunde und Familien.

Seed ist spezialisiert auf Unternehmensfilme, Shining Pictures auf TV-Commercials und Videoblink realisiert Online-Videos für Website, Social Media und Intranet.

Die drei Firmen zählen total 16 Mitarbeiter, wovon fünf für alle drei Unternehmen tätig sind. «Wir teilen Ideen, Erfahrungen, Räumlichkeiten und Infrastruktur. Miteinander sind wir das bedeutendste Auftragsfilm-Netzwerk der Schweiz», schreibt Felix Courvoisier, Produzent und Geschäftsführender Partner von Seed Audio-Visual Communiaction, in der E-Mail. (pd/tim)