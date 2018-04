Allink: Auf frische Bio-Früchte abgefahren

Der Öpfelchasper ist der Vorreiter unter den Schweizer Bio-Velokurieren. Um stets vorne mitzufahren, wurden die internen Prozesse laufend optimiert und das Kerngeschäft vorangetrieben, auf der Strecke blieb jedoch das Branding, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jetzt ist der Markenauftritt des Öpfelchaspers wieder up to date: Er lässt sich auf der neuen Website erleben, aber auch im Alltag der grossen Schweizer Städte, wo die flinken Kuriere in ihren neuen grünen Outfits unterwegs sind. Besonders stolz zeigt sich die Agentur gemäss Mitteilung auf den eigens für die Öpfelchasper-Website entwickelten Online-Bestellprozess: So erhalten Geschäfts- und Privatkunden – basierend auf einem ausgeklügelten Verteil-Algorithmus – massgeschneiderte Empfehlungen, die sie je nach Hunger und Gusto mit wenigen Klicks weiter individualisieren können.

Verantwortlich bei Öpfelchasper: Armin Heyer (Gründungspartner und Geschäftsleiter), Dominik Hungerbühler (Gründungspartner) und Martin Hallensleben (Geschäftsleiter & Partner), Pascale Sommer (Standortleitung und Marketing); verantwortlich bei Allink: David Zangger (Creative Direction), Mike Walder (Web Strategy), Marc Wöltinger (Brand & Content Strategy), Davide Rossetto (Art Direction), Simon Zangger (Photography), Florian Türler (Technical Direction), Beat Schenkel (Backend Developer), Marius Küng (Frontend Developer), Leya Tanner (Graphic Design), Franziska Walser (Graphic Design), Joel Sinott (Web Design). (pd/cbe)