Das Grand Resort Bad Ragaz hat seinen Markenauftritt erneuert. Mehr Bilder, still und bewegt, mehr Information und eine klare Positionierung, schreibt das Hotel in einer Mitteilung. «Wir setzt mit dem neuen Markenauftritt einen sehr wichtigen Meilenstein für die Zukunft», wird Claudia Herkert, Director of Marketing und Sales, zitiert. Die Gratwanderung bei dem Projekt sei, die Stammgäste zu erfreuen und gleichzeitig neue Gäste zu gewinnen.

Das Luxushotel hat für den neuen Auftritt mit mehreren Agenturen zusammengearbeitet. Konzeptionell war die Branding Agentur Jung von Matt/brand identity involviert, die Umsetzung übernahm die Agentur Rembrand aus St. Gallen. Für die Website zeichnen die Spezialisten von Sitegeist verantwortlich und für das Bewegtbild die Experten von Racerfish, die fortlaufend neue Videos erstellen. Alle zusammen hätten in den vergangenen Monaten Hand in Hand gearbeitet, um den neuen Aufritt «rund und perfekt» zu machen, schreibt das Grand Resort Bad Ragaz.

«Eintauchen ins Besserfühlen» lautet die Botschaft des Fünf-Sterne-Hotels in der Ostschweiz, dessen Erfolgsgeschichte mit der Entdeckung einer Thermalquelle in der Taminaschlucht im Jahr 1242 begann. Das Thermalwasser ist noch heute die Grundlage aller Aktivitäten des Hotels. Noch viel mehr als bisher soll dies in der neuen Bildwelt der Marke dargestellt werden, die aus einer Kombination von Illustrationen und Realbild besteht, heisst es in der Mitteilung weiter. Beide haben ihre Aufgaben: so sei die Illustration hauptsächlich als übergeordnete Visualisierung der Themenbereiche eingesetzt. Die Fotos würden überwiegend für Promotionen verwendet.

Und auch die Positionierung der Marke ist ganz klar definiert und kommuniziert: Das Grand Resort Bad Ragaz ist laut Mitteilung das führende Wellbeing & Medical Health Resort in Europa. Das Thermalwasser sei der eine Baustein des langen währenden Erfolgs, das vielfältige Angebot eines exzellenten Fünf-Sterne-Luxusresorts umgeben von traumhafter Natur ein anderer.

Aus einer Website sind nun vier geworden – vor allem der Übersichtlichkeit halber, schreibt die Agentur. Denn mit den eigenen URLs würden die Zielgruppen exakt angesprochen und gleichzeitig die Kernkompetenzen dargestellt: www.resortragaz.ch, www.healthragaz.ch, www.clinic-badragaz.ch und www.resortragaz-gruppe.ch, die Corporate Website. (pd/wid)