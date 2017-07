Die Werbekanzlei: Auftritt von Versicherungsportal gestaltet

Für die Gestaltung ihres Gesamtauftritts hat sich die Versicherungsplattform «First you 24» für die Werbekanzlei entschieden, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Speziell hervorzuheben sei die Onlineplattform, die kreiert worden sei. Eine Plattform, die einfach navigierbar, übersichtlich und vor allem selbsterklärend sei. Der Aufritt werde verstärkt durch das eingebettete Kurz-Video, welches simpel die Anwendungsschritte illustriere. Scan, klick, save – die Versicherungsverwaltung sei noch nie so einfach und schnell gewesen.

Mit dem Konzept hat die Werbekanzlei einen komplexen Sachverhalt in eine einfache Botschaft umgesetzt, heisst es weiter. Dies soll von Beginn an die grösste Hürde gewesen sein. Mit den innovativen Umsetzungsideen habe die Agentur ins Schwarze getroffen und so hätten sich nicht nur bereits namhafte Versicherungsgesellschaften und Endkunden angemeldet – auch viele Abschlüsse seien bereits getätigt worden.

Die Zusammenarbeit steht laut Mitteilung erst am Beginn und so sind bereits nicht nur weitere flankierende Massnahmen geplant sondern auch die internationale Marktausweitung.

Verantwortliche bei DWK: Turan Oeznalci (Creative Director), Patrick Varga (Managing Director), Mischa Müller ( Art Director) Alexandra Kaufmann (Graphic Designer), Nikolette Palinkas (Graphic Designer) und Ladina Baumgartner (Project Manager). (pd/tim)